Wiefelstede /Borbeck Der Wiefelsteder Verwaltungsausschuss hatte sich in gewohnt nichtöffentlicher Sitzung bereits am 18. Juni dafür ausgesprochen, die ruhende Bauleitplanung für ein neues Wohngebiet im Anschluss an die Siedlung „Holtwiese“ in Borbeck wieder aufzunehmen – und auch Geld für eine dort zuvor notwendige archäologische Ausgrabung einzuplanen. Das bestätigte Bürgermeister Jörg Pieper am Donnerstag auf NWZ-Anfrage. Die Grabungen durch das Landesamt für Denkmalpflege könnten bis zu 174 000 Euro verschlingen. Die Ausgrabungen sind Voraussetzung dafür, dort später Wohnbebauung schaffen zu können. Scheitern könnte die Bauleitplanung noch an lärmrechtlichen Problemen mit den Beregnungsanlagen eines Gartenbaubetriebes, der direkt gegenüber dem Plangebiet an der Borbecker Landstraße liegt. Der Bau- und Umweltausschuss wird am 10. September erneut über das Thema „Holtwiese“ beraten, kündigte Pieper bereits an.

Der Verwaltungsausschuss hatte am 18. Juni zudem der Einleitung eines Bauleitplanverfahrens für ein neues Baugebiet „Hörne Ost“ am Ortsausgang Wiefelstedes Richtung Gristede linksseitig der Gristeder Straße zugestimmt. In beiden Gebieten soll die Ersterschließung nach den Vorstellungen der Gemeinde bereits 2019 erfolgen – wenn die Verfahren abgeschlossen werden können. Pieper: „Auch bei Hörne Ost sind einige Dinge bislang nicht abschließend geklärt.“

Ungeachtet dessen wird sich der Straßen- und Verkehrsausschuss bereits am kommenden Dienstag, 21. August, ab 17 Uhr in seiner öffentlichen Sitzung im Ratssaal nach einem Vorschlag der Verwaltung mit millionenschweren Kosten für die Erschließung (Erst- und Endausbau) in insgesamt vier geplanten Baugebieten befassen. Die Kosten hatte ein Planungsbüro ermittelt. Der Beschlussvorschlag an den Gemeinderat sieht in allen vier Fällen vor, die Erschließungsarbeiten durchzuführen. Pieper: „Wenn wir nach erfolgreich abgeschlossenen Bauleitplanverfahren 2019 beginnen wollen, müssen wir im Haushalt 2019 rechtzeitig Mittel bereitstellen.“

Für Hörne Ost wird für die Erschließung mit rund 1,153 Millionen Euro gerechnet, für Borbeck mit rund 269 800 Euro. Entscheiden soll der Rat auch über die Erschließungskosten für das geplante Gewerbe- und Mischgebiet „Grote Placken“ in Wiefelstede: Dafür soll eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rund 2,161 Millionen Euro für 2020 in den Haushalt eingestellt werden. Die Erschließung des Baugebietes Heidkamp-Nord schließlich soll rund 929 100 Euro kosten.

Dass für Hörne Ost bereits Erschließungskosten ermittelt werden konnten, obwohl ein Bauleitplanverfahren noch gar nicht eingeleitet worden ist, erklärte Pieper mit einem bereits erarbeiteten Entwicklungskonzept für die dortigen Flächen: Dieses sei Basis für die Kostenermittlung gewesen.