Wiefelstede Die Summe konnte sich sehen lassen: Mit exakt 16 917,15 Euro hat jetzt die Raiffeisenbank Oldenburg aus den Reinerträgen des Gewinnsparens 17 Vereinen aus der Gemeinde Wiefelstede und einem aus der Gemeinde Rastede Anschaffungen ermöglicht. Am Mittwoch trafen sich die Vereinsvertreter in der Filiale in Wiefelstede, wo sie von Christian Poschadel, Marktbereichsleiter Ammerland, und Jana Bigalke, Privatkundenberaterin in Wiefelstede, begrüßt wurden.

Was machen die Vereine mit dem Geld? Ein Überblick:

Der Schützenverein Metjendorf schafft sich ein weiteres Luftgewehr an. Der Seniorenkreis Wiefelstede modernisiert sein Equipment mit Beamer, Leinwand und Zubehör. Die Krippe der Kindertagesstätte Heinrich Kunst hat sich einen weiteren Krippen-Bollerwagen zugelegt. Der Karnevalsverein „Lachende Bütt“ hat Kostüme angeschafft, der TV Metjendorf hat begleitende Maßnahmen eines größeren Turniers finanziert. Der Schützenverein Wiefelstede schafft ein KK-Gewehr an, der Männergesangverein „Liedertafel 1880“ Wiefelstede hat sich neue Poloshirts angeschafft. Die DLRG Rastede wurde unter anderem bei der Arbeit im Beachclub Nethen mit Rettungswesten ausgestattet. Die Kyffhäuserkameradschaft Borbeck nutzt das Geld, um die Renovierung des Denkmalsplatzes voran zu bringen. Der Förderverein der Oberschule Wiefelstede hat Bücher für den Plattdeutsch-Unterricht angeschafft, der Förderverein des Kindergartens Thienkamp freut sich über ein Holztipi. Der SVE Wiefelstede nutzt das Geld für neue Tennisbänke und für ein neues Outfit seiner Judokas. Die Freie Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe Ammerland freut sich über neue Tassen und Notizbücher, der SSV Gristede stattet seine Kegler mit Trainingsanzügen und Trikots aus und schafft Turnmaterial an. Der Schützen- und Heimatverein Gristede schließlich spendiert seinen Senioren ein Auflage-Luftgewehr.