Wiefelstede Er gilt schon seit jeher als Glücksbringer: der Schornsteinfeger. Geändert hat sich das bis heute nicht – allerdings sind im Laufe der Jahrzehnte im Arbeitsalltag eines Schornsteinfegers so manche Aufgaben dazu gekommen.

Jens Baumeister aus Wiefelstede ist Schornsteinfegermeister. 1976 hat er seine Ausbildung gemacht. Zunächst wollte er eigentlich Tischler werden, meint der heute 56-Jährige und schmunzelt.

Weniger Kehren

Eine besonders große gesetzliche Änderung gab es 2013, sagt Baumeister. Davor war der Schornsteinfeger verantwortlich für das Messen und die Abnahme von Feuerstellen. Heute sind allein die Kunden in der Pflicht.

Das gehört dazu Wichtige Kleidung: Zum Kehren braucht der Schornsteinfeger spezielle Kleidung. Wichtig ist auch das Mundtuch, damit beim Fegen kein Ruß oder Rauch eingeatmet wird. Die Jacke des Schornsteinfegers nennt sich Koller. An den Enden der Ärmel sind Bänder, so kann der Ärmel am Handgelenk gut abgebunden werden und es fällt kein Dreck unter den Stoff. Die Geräte zum Kehren sind Stoßbesen und Leinenbesen. Bis heute sind sie gleich geblieben, das Material ist aber auch mal Kunststoff statt Stahl.

Früher gehörte fast ausschließlich das klassische Kehren des Schornsteins zu den Aufgaben. „Heute macht das etwa ein Drittel meiner Arbeit aus“, sagt Baumeister. Mit der Entwicklung von neuen Heizmethoden hat sich auch der Arbeitsalltag eines Schornsteinfegers verändert.

Auf dem Land gebe es noch viele Kaminöfen, weiß Jens Baumeister. Das könne aber von Region zu Region unterschiedlich sein, so der Schornsteinfegermeister: „Im Weser-Ems Gebiet ist der Boden gut geeignet, um Gasleitungen zu legen.“ Dadurch gebe es dort eben auch viele Gasheizungen. Viele der Schornsteinfeger sind heute auch Energieberater fürs Handwerk. Das heißt, die beraten bei Ein- oder Mehrfamilienhäusern. Beispielsweise ob sich die neue Heizung lohnt. Die Hauptaufgabe, meint der 56-Jährige, sei die Feuerstättenschau.

Ist der Kaminofen noch derselbe wie beim letzten Besuch? Ist der zum Beispiel nicht vom Schornsteinfeger abgenommen, gibt das im Schadensfall Probleme bei der Versicherung.

Technik spielt eine Rolle

Wie bei vielen anderen Berufe gibt es auch beim Schornsteinfeger technische Neuerungen. Mit einer wasser- und staubdichten Kamera bekommt Baumeister heutzutage Einblick in Abgasleitungen oder Schornsteine.

Die Bezirke werden vom Ordnungsamt Oldenburg festgelegt. Sie sind nicht an Gemeindegrenzen gebunden. Baumeister ist in seinem Kehrbezirk der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegermeister. Der Bezirke umfasst zum Beispiel Teile von Wiefelstede, Nethen, Leuchtenburg oder Teile von Bad Zwischenahn.

Früher hat Baumeister noch an Sylvester in der Zwischenahner Spielbank Glückspfennige verteilt. Und was sagt der Glücksbringer selbst über das Glück? „Man muss nur fest dran glauben“, meint Baumeister und lacht. Vor Kurzem hat er mal ein Spiel von Werder Bremen besucht. Das Team hat – na klar – am Ende gewonnen.