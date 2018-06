Wiefelstede /Heidkamp Geändert werden muss der Planentwurf für den Bebauungsplan Nr. 29 II „Heidkamp-Nord“: Auch mit diesem Thema wird sich der Wiefelsteder Bau- und Umweltausschuss in einer öffentlichen Sitzung an diesem Montag, 4. Juni, ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses befassen.

Die Gemeinde möchte am Ortsausgang Heidkamp linksseitig entlang der L 824 Richtung Wiefelstede bekanntlich ein Baugebiet erschließen und Grundstücke anbieten, entlang der L 824 auch für Mehrparteienhäuser. Der Planentwurf sah zunächst ein Regenrückhaltebecken vor, das sich über die komplette Länge des Plangebietes entlang der L 824 in der sogenannten Anbauverbotszone erstrecken sollte. Das aber lehnte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ab – auch, weil Platz bleiben soll für eine zukünftig vielleicht notwendige Linksabbiegespur und eine möglicherweise notwendige Bushaltestelle an der L 824 im Bereich der Straße „Am Elisabethstein“. Nach einem Ortstermin, der wegen der Komplexität der Entwässerungsproblematik im März stattgefunden hatte, forderte die Landesbehörde erneut, das Rückhaltebecken anders anzuordnen und „einen Abstand von mindestens 100 Metern zum Einmündungsbereich der Straße „Am Elisabethstein“ einzuhalten, heißt es in der Beratungsvorlage für den Ausschuss.

Was wird noch beraten im bau- und Umweltausschuss? Richard Eckhoff als Geschäftsführer der Ammerländer Wasseracht wird eine Machbarkeitsstudie für eine eventuelle Sanierung des Zwischenahner Meeres vorstellen. Für eine solche Sanierung müsste die Gemeinde Wiefelstede eine Stellungnahme abgeben. Die Studie soll nach den Vorstellungen der Verwaltung jedoch zunächst nur zur Kenntnis genommen werden. Der Ausschuss könnte zudem empfehlen, einen Bebauungsplan für die mit „Grote Placken“ bezeichneten Flächen am Ortsausgang Wiefelstede Richtung Oldenburg linksseitig der Hauptstraße aufzustellen. Dort sollen bekanntlich auf einer Fläche von rund 16 Hektar Wohnbebauung und Gewerbeansiedlungen ermöglicht werden. Zudem steht zur Beratung, dort auch gleich einen Geh- und Radweg entlang der Hauptstraße Richtung Nutteler Dreieck anzulegen. Da die geplante Kita in Metjendorf an der Ofenerfelder Straße nun ebenerdig gebaut wird, muss der Bebauungsplan nochmals geändert werden. Dies soll in einem beschleunigten Verfahren geschehen. Die Bauarbeiten für diese neue Kindertagesstätte haben bereits begonnen.

Daraufhin wurde das Entwässerungskonzept noch einmal überarbeitet. Das neue sei nicht optimal, heißt es in der Vorlage weiter: Es werde aber funktionieren, wenn das Baugelände um bis zu 80 Zentimeter aufgefüllt und der Graben entlang der L 824 vertieft wird. Zudem soll unterhalb der L 824 und entlang der gegenüberliegenden Straßenseite verrohrt werden. Das Rückhaltebecken würde nach der neuen Planung nur noch einen Teil der Anbauverbotszone mit entsprechendem Abstand zur Straße „Am Elisabethstein“ füllen. Dieser Maßnahme hat die Landesbehörde nun Anfang Mai zugestimmt.

Der Bau- und Umweltausschuss muss dem neuen Bebauungsplanentwurf nun noch zustimmen. Offen ist bislang jedoch, wie sich die aufwendigen Zusatzmaßnahmen auf die späteren Kaufpreise für die dort angebotenen Grundstücke auswirken werden.