Wiefelstede /Mansholt Wie werden blütenreiche Wiesen angelegt? Wie sinnvoll sind einjährige Blühstreifen? Was sind Blumenwiesen? Diese und andere Fragen zum Thema „Blütenreiche Wiesen und Weiden als Lebensraum für Insekten“ wurden am Donnerstagabend von Diplom-Biologin Elisabeth Woesner im Rahmen eines Vortrages beim Nabu Wiefelstede mit anschließender Diskussion beantwortet.

Einige der Zuhörer im Café Mansholter Wege in Mansholt hatten bezüglich des Themas ganz persönliche Interessen: Sie wollten wissen, wie solche Flächen richtig und vor allem nachhaltig angelegt werden. So möchte eine der Zuhörerinnen selbst eine drei Hektar große landwirtschaftliche Fläche in eine Blühwiese umgestalten – und dabei gibt es einiges zu beachten.

Wie die Referentin erläuterte, sollte eine Aussaat verwendet werden, deren Saatgut aus der Region kommt. Das Stück Land, das durch seine landwirtschaftliche Intensivnutzung entsprechend überdüngt ist, darf in den nächsten Jahren keinen zusätzlichen Dünger erhalten. Außerdem müsse zumindest einmal im Jahr ein Schnitt erfolgen, bevor sich nach gut fünf Jahren eine Blühwiese entwickelt haben dürfte. Wichtig sei, so die Referentin, dass zu einer Wiese auch Gras gehört. In diesem Zusammenhang verwies sie darauf, dass Begrifflichkeiten auch falsch verwendet werden. So sei etwa in Bad Zwischenahn im Seegebiet ein Stück Boden mit Blühsamen bepflanzt und als Blumenwiese betitelt worden: Sie stelle genau genommen jedoch einen Blühstreifen dar.

Ein wichtiges Anliegen der Biologin, die auf Einladung von Michael Engels von der Nabu-Ortsgruppe Wiefelstede über das Thema referierte, war es auch, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie verschiedene blütenreiche Flächen, die ebenfalls im Ammerland immer mehr einen Inselcharakter haben, miteinander verbunden werden könnten. Dazu gehören neben den Blühstreifen die entsprechende Gestaltung von Feldrändern, aber auch Obstwiesen. Woesner: „Ein Effekt sollte sein, Blumensorten wie Glockenblume oder auch Klappertopf in größerem Umfang wieder heimisch zu machen.“

Mit dem Ziel, blühende Flächen in Insellage miteinander zu vernetzen, sei der „Biotopverbund Grasland – Bunte Wiesen und Wegränder für Insekten“ ins Leben gerufen worden. Das Kooperationsprojekt zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und Wissenschaft werde getragen vom Grünland-Zentrum Niedersachsen/Bremen, der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, dem Nabu Oldenburger Land und der Universität Oldenburg. „Mit einer Ausweitung der Blühflächen wird nicht nur eine Insektenvielfalt erhalten; auch weitere Tiere wie Vögel, Igel oder Maulwurf, denen die Insekten als Nahrung dienen, werden in ihrem Bestand geschützt“, zeigte Woesner Sinn und Zweck solcher Vernetzungen auf.

Dazu gab die Wissenschaftlerin den Besuchern, die sich für ähnliche Projekte in kleinerem Umfang einsetzen wollen, den Rat, sich beim Kauf von Saatgut an Fachfirmen zu wenden – und mehrjährige Pflanzen auszusäen.