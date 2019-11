Wiefelstede /Metjendorf Es ist in diesem Jahr das zehnte Mal, dass das Bündnis für Familie einen solchen Wunschbaum platziert, sagt Monika Schmacker vom Bündnis für Familie. Die Karten können ab dem heutigen Montag, 25. November, an den Standorten abgenommen werden. Die Standorte sind das Mehrgenerationenhaus „Casa“ in Metjendorf, das Bürgerbüro im Wiefelsteder Rathaus, das Gemeindezentrum in Metjendorf sowie der Wiefelsteder Kindergarten „Am Breeden“.

„Wir haben Wunschkarten an 243 Kinder aus 121 Familien geschrieben“, berichtet Sigrid Lemp, Leiterin des Fachbereichs Soziales im Rathaus. 192 Karten sind zurückgekommen. Es sind Familien, die Hartz-IV-Mittel beziehen oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Deren Kindern soll mit einem Geschenk eine zusätzliche Freude bereitet werden. Die Karten sind mit dem Vornamen, dem Geschlecht, einem Code und natürlich dem Wunsch des Kindes versehen. Der sollte einen Betrag von 20 Euro nicht überschreiten. Tut er es doch, denken sich die Verantwortlichen eine Alternative aus oder raten zu einem Gutschein. Wichtig: Kein Kind, dessen Wunsch an einem der Bäume hängt, wird enttäuscht. „Bei Karten, die hängen bleiben, kaufen wir ein Geschenk aus unserem Topf. Deshalb sind wir auch um Spenden dankbar“, sagt Monika Schmacker.

Die verpackten Geschenke sollten bis Montag, 9. Dezember, an einem der vier Standorte abgegeben werden. Zehn Tage später, Donnerstag, 19. Dezember, ist für die Kinder und Jugendlichen Bescherung im Ratssaal des Wiefelsteder Rathauses. Dort werden die Präsente aufgebaut.