Wiefelstede Jens Meyer und Nick Neuhaus fegen auf dem Bürgersteig an der Stahlstraße. Dort liegen jede Menge Eicheln. „Die sind fürs Damwild in einem Privatgehege“, sagt Meyer. Das Wild in der freien Natur findet in diesen Tagen genug Eicheln, um sich Speck für den Winter anzufressen.

„Die Eichen haben im Ammerland und auch in Wiefelstede in diesem Jahr sicher nicht unter der Trockenheit gelitten“, sagt Rainer Städing, regionaler Sprecher der Forstämter Weser-Ems. Das sei auch der relativen Nähe zur Küste geschuldet. Denn in diesen Gegenden sei die Luftfeuchtigkeit höher als weiter südlich im Binnenland, weiß der Experte. Das helfe ein wenig den Pflanzen, wenn Regen ausbleibe. Der Niederschlag, der in den vergangenen Tagen gefallen sei, sei für die Eichelmast nicht mehr entscheidend gewesen. „Der hilft aber vielleicht, gut ins Frühjahr zu starten“, sagt der Förster.

Die Eicheln, die jetzt unter den Bäumen im Wald liegen, können die hiesigen Försterein aber nicht einfach aufsammeln und zur Nachzucht verwenden. „Das müssen Eicheln aus anerkannten Saatzuchtgebieten sein“, sagt Städing. Denn nur die seien einigermaßen Garantie dafür, dass in 80 oder 100 Jahren Eichen im Forst stehen, die auch wirtschaftlichen Gewinn abwürfen, so der Fachmann. Anerkannte Saatzuchtgebiete in der Region gebe es beispielsweise im Hasbruch bei Hude. „Im Ammerland ist mir so ein Gebiet nicht bekannt.“ Städing erinnert an einen Saatgutskandal Ende der 70er Jahre. Seinerzeit sei Saatgut aus Rumänien als zertifiziertes Saatgut verkauft worden. Hunderte Baumschulen waren betroffen und mussten die Jungpflanzen später wieder unterpflügen, so wollte es auch damals schon das Gesetz.

„In diesem Jahr fällt die Ernte von Saatgut in anerkannten Eichenwäldern so gut wie aus“, sagt Rainer Städing. In Niedersachsen könnten keine Trauben- und Stieleichen abgeerntet werden. Das sei trotz des hohen Pflanzenbedarfes angesichts der Waldschäden nicht dramatisch, da im vorigen Jahr eine gute Eichelernte eingefahren werden konnte, so dass die Baumschulen gut mit Vorräten versorgt seien. „Bei der amerikanischen Roteiche besteht Bedarf, sind die Fachleute zuversichtlich mit etwa zehn Tonnen Roteicheln den Bedarf decken zu können.“