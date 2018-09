Wiefelstede Im Ammerland wurde der Wolf bereits mehrmals gesichtet. Nun gab es Gerüchte, dass auch Wölfe in der Gemeinde Wiefelstede umherstreifen.

Wie Jäger Michael Sander vom Hegering Wiefelstede jetzt bestätigt, gebe es Hinweise auf den Wolf in Wiefelstede. Der Wolfsberater fürs Ammerland, Ralf Lohse, hält es aber für unwahrscheinlich, dass sich ein Rudel hier in der Gemeinde festgesetzt hat.

Verhalten gegenüber einem Wolf Wer einem Wolf begegnet, sollte auf jeden Fall ruhig bleiben und respektvollen Abstand halten. Auf keinen Fall sollten die Waldbesucher wegrennen. Wer sich unwohl fühlt, sollte sich langsam mit dem Blick zum Tier zurückziehen. Auch die Wölfe traben in der Regel langsam davon. Die Tiere sollten keinesfalls gefüttert werden – sie könnten ihre Vorsicht vor Menschen verlieren.

Schon vor Monaten hatte es Spuren gegeben, die auf einen oder mehrere Wölfe hindeuten. In den Mansholter Büschen hatte eine Frauen-Wandergruppe vermutlich ein junges Rudel gesichtet. Michael Sander glaubt nicht, dass sich die Frauen hier vertan haben: „Sechs gleichaussehende Hunde zu sehen, das wäre schon ungewöhnlich.“ Auch verschrecktes oder von den Weiden ausgebrochenes Vieh kann der Jäger bestätigen. Ob der Wolf hier Schuld ist, ist aber nicht bewiesen. Auch nicht, ob es Wölfe waren, die in einer Pferdepension und auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Tiere verletzten. In den vergangenen anderthalb Monaten hätte es häufiger Hinweise auf Wölfe in Wiefelstede gegeben, so Sander. Das hänge vermutlich auch mit der aktuellen Maisernte zusammen, da die Tiere in den hohen Feldern Schutz suchen.

„Die Tiere haben einen riesigen Aktionsradius“, erklärt Wolfsberater Ralf Lohse. Das können gut 300 Quadratkilometer sein. Dadurch legen die Tiere viele Kilometer an Strecke am Tag und in der Nacht zurück. Lohse vermutet, dass das Ammerland im Einzugsgebiet liegt – schließlich gibt es rundherum mehrere Rudel wie in Südoldenburg, Cuxhaven, Emsland oder Rotenburg.

Mit ein bis zwei Jahren werden Wölfe geschlechtsreif und verlassen ihr altes Rudel. Solche Jungwölfe streifen dann umher und suchen sich ein Gebiet. Möglich, dass es hier im Ammerland solch junge Tiere gibt, erklärt Ralf Lohse.

Im vergangenen Jahr wurde ein Wolf in der Nachbargemeinde Rastede gesichtet. Anhand des Fotos konnte das auch bestätigt werden.