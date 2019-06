Wiefelstede Seit 1. April war die Stelle vakant, voraussichtlich ab 1. August ist sie wieder besetzt: Der Wiefelsteder Verwaltungsausschuss hat sich bereits am 21. Mai in gewohnt nichtöffentlicher Sitzung für Tobias Habben als neuen Leiter des Fachbereichs I „Innere Dienste und Bürgerservice“ entschieden. Habben wird damit auch Kämmerer der Gemeinde, denn im Fachbereich I sind das ehemalige Hauptamt und die Gemeindekämmerei zusammengefasst.

Der 28-jährige Diplom-Verwaltungswirt Habben wohnt in Großefehn, bekleidet bei der Stadt Wittmund bereits die Stelle eines Stadtamtsrats und arbeitet dort im Bereich Personal und IT.

Insgesamt hatte es 15 Bewerber auf die Leitungsstelle in Wiefelstede gegeben, erklärte am Donnerstag Wiefel­stedes Bürgermeister Jörg Pieper. Fünf Bewerber seien in die engere Wahl gekommen, der Verwaltungsausschuss habe seine Entscheidung für Habben einstimmig getroffen, sagte der Bürgermeister.

Habben folgt Marcus Aukskel nach, der 2014 die Leitung des Fachbereichs I in Wiefelstede von Vorgänger Jörg Pieper übernommen hatte. Pieper war bereits 2013 neuer hauptamtlicher Bürgermeister geworden und hatte sich zunächst auch weiter um den Fachbereich I gekümmert.

Marcus Aukskel wechselte zum 1. April zur Stadt Norden, wo er das Amt des Ersten Stadtrats übernahm.