Wiefelstede Sanierungsarbeiten sind an der Oberschule in Wiefelstede an der Grundschule in Metjendorf sowie in den Sporthallen in Wiefelstede und Metjendorf vorgesehen.

• Die Maßnahme an der Oberschule soll sich auf die Jahre 2020 bis 2023 verteilen. Es werden neue Rasterdecken mit akustischen Einlagen sowie dimmbare LED-Leuchten eingebaut. 2021 bis 2023 wird zusätzlich zu den Akustik- und Elektroarbeiten in den entsprechenden Klassenräumen der Bodenbelag ausgetauscht. Kosten: 113 000 Euro laut Vorlage.

• Weitere 97 000 Euro sollen an der Oberschule verbaut werden. 2018 wurde der erste Bauabschnitt zur Sanierung des Werkraumes mit 41 000 Euro durchgeführt. 2020 ist der zweite mit 46 500€ und der dritte in 2021 mit 51 000 geplant. Für eine Raumvergrößerung soll eine Trennwand zwischen einem Vorbereitungsraum und dem angrenzenden Klassenraum entfernt werden. Dabei soll die Elektroinstallation erneuert und auf den Stand der Technik ergänzt werden. Weiter wird eine neue Rasterdecke inkl. Lichtkuppelverkleidungen mit akustischen Einlagen sowie LED-Einlegeleuchten verbaut. Auch sollen Türen ausgetauscht sowie Maler- und Lackierarbeiten erledigt werden. Im dritten Abschnitt werden Räume vergrößert, Elektroinstallation erneuert sowie Türen ausgetauscht.

• In der Grundschule Metjendorf geht es für knapp 62 000 Euro um Brandschutz. Brandschutztüren sollen im Treppenhaus installiert werden. Ebenso im Keller des Altbaus.

• Ähnliche Brandschutzmaßnahmen will die Gemeinde in der Turnhalle in Metjendorf durchführen. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 42 000 Euro.

• Im dritten Bauabschnitt in der Wiefelsteder Sporthalle sollen die letzten beiden Umkleidebereiche komplett saniert und um ein weiteres behindertengerechtes WC erweitert werden, heißt es im Papier der Verwaltung. Der Boden- und Deckenaufbau in den Bereichen wird abgebrochen und neu gemacht. Dazu werden ebenfalls die Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Heizung der Duschen und die WC’s erneuert, dazu kommen Elektro-, Maler- und Lackierarbeiten. Die Kosten für den dritten Abschnitt sind mit 165 700 angesetzt.

Unterm Strich will die Gemeinde rund 480 000 Euro investieren.