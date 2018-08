Wiefelstede Deutlich teuer als zuvor angenommen wird nach aktuellen Schätzungen offenbar die beabsichtigte Sanierung von Straßen im Siedlungsgebiet Blumenstraße/Rosenstraße in Wiefelstede in den Jahren 2019 bis 2022. Zwar will die Verwaltung noch Einsparungsalternativen bis zur Ausschreibung des 1. Bauabschnitts in 2019 prüfen; bislang jedoch rechnet sie mit Gesamtkosten von rund 2,039 Millionen Euro – für die Erneuerung von Straßen, Regenwasserkanal und Beleuchtung. In einer ersten groben Schätzung war die Gemeinde nach Angaben der Verwaltung noch von rund 1,1 Millionen Euro ausgegangen.

Der Wiefelsteder Straßen- und Verkehrsausschuss, der an diesem Dienstag, 21. August, ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zur öffentliche Sitzung zusammenkommt, soll nach dem Vorschlag der Verwaltung dem Gemeinderat diese Sanierungsarbeiten in vier Bauabschnitten zu den genannten Kosten empfehlen. Hintergrund ist ein Beschluss des Gemeinderates vom Dezember 2017, mit einer Änderung des Bebauungsplanes im Bereich Blumenstraße/Rosenstraße eine Lücken- beziehungsweise Hintergrundbebauung zu ermöglichen. Dabei – so heißt es in der Beratungsvorlage für den Ausschuss – sei gleichzeitig empfohlen worden, die Straßen, den Regenwasserkanal und die Beleuchtung zu erneuern. Grund ist, dass dieser Siedlungsbereich einer der ältesten im Ort ist. Wie es in der Vorlage weiter heißt, seien bei einer Befahrung des Regenwasserkanals zahlreiche Beschädigungen festgestellt worden. Eine Sanierung – so die Verwaltung – sei wegen der geringen Durchmesser nicht sinnvoll.

Die Verwaltung spricht dabei insgesamt von „erheblichen Kostensteigerungen“ gegenüber der ursprünglichen Schätzung. Sie begründete diese in der Beratungsvorlage vornehmlich „mit der allgemeinen Entwicklung der Kosten für Straßenerneuerungen im Bestand“ und mit „den erheblichen Mehrkosten für die Vergrößerung der Regenwasserkanäle wegen neuer Berechnungsvorgaben“. Begonnen werden soll mit der Sanierung in 2019 in einem ersten Bauabschnitt mit dem Bereich Ginsterweg-Heideweg-Feldstraße (Teilstück). Dafür beläuft sich die aktuelle Kostenschätzung auf rund 651 000 Euro. Zahlen müssten die Anwohner dafür nicht, da die Gemeinde keine Straßenausbaubeitragssatzung hat.

Das gilt auch für die drei weiteren Bauabschnitte in den Folgejahren bis 2022 – sofern Ausschuss und Gemeinderat der Empfehlung der Verwaltung folgen. 2020 wäre dann die Feldstraße dran (Kosten rund 460 500 Euro), 2021 die Rosenstraße (rund 449 000 Euro). 2022 schließlich wäre die Blumenstraße mit geschätzten Kosten von rund 479 000 Euro an der Reihe.