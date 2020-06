Tag Des Offenen Gartens: Südländisches Flair und Staudenparadies

Wiefelstede Ob Natursteingarten, Bauerngarten, Mitmachgarten oder Staudengarten – am Sonntag, 28. Juni, können im Ammerland wieder 15 private Gärten von Gartenfreunden und Naturliebhabern besichtigt werden. Dann veranstaltet die Ammerland Touristik erneut den Tag der offenen Gärten.

Mit von der Partie sind dann auch wieder Irmgard und Klaus Stolle. Das Wiefelsteder Ehepaar hat sich auf Stauden spezialisiert. Seit dem Hauskauf im Jahr 2012 haben die beiden das Grundstück komplett umgekrempelt, sagt der gelernte Gärtner und heutige Rentner Klaus Stolle. Bereits seit fünf Jahren lassen sie die Öffentlichkeit durch diese spezielle Veranstaltung an ihrem grünen Glück teilhaben. „Ich denke die Leute haben ein großes Interesse und wollen viel über Pflanzen erfahren. Ich habe den Eindruck, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat“, so Stolle. Gerade da das Reisen nicht wie sonst möglich ist, sieht Stolle in diesem Jahr ein nochmals gestiegenes Interesse am heimischen Idyll.

Springbrunnen

Auch der Natursteingarten der Firma Dubiel ist mit von der Partie. Im Gegensatz zum naturnahen Garten des Ehepaars Stolle, der neben Stauden von Gehölzen dominiert wird, herrschen in Dubiels Garten Kieswege, Laubengänge, Natursteinmauern und diverse Brunnen und Springbrunnen vor, die einen Fixpunkt auf den Wegen bieten, die sich durch den rund 1350 Quadratmeter großen Lustgarten ziehen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

„Der Tag der offenen Gärten spricht sich immer mehr rum und es ergeben sich tolle Gespräche. Die Leute interessieren sich sehr für die Pflanzen und was man in Kombination mit Natursteinen verwirklichen kann“, sagt die Inhaberin und Geschäftsführerin Sabine Dubiel. Und obwohl das Dubiel-Grundstück etwa 2500 Quadratmeter misst – auch für den kleinen Garten findet sich Inspiration, ist Sabine Dubiel überzeugt. Sie selbst hatte jedoch kein Vorbild bei der Anlage ihres Gartens, der sich laut Frank Bullerdiek, Leitung der Ammerland Touristik, als einziger der Ammerländer Gärten in einem Gewerbegebiet findet. Seit über 20 Jahren sei ihr Garten zu dem gewachsen, was er nun ist. Vorherrschende Pflanzen sind Glyzinien, Weinreben und Buchsbaum.

Auch wenn 1350 Quadratmeter Garten nach viel klingen, arbeitsintensiv sei ihr Garten nicht, sagt Dubiel. Darin stimmt sie mit Klaus Stolle, dessen Staudengarten rund 1500 Quadratmeter misst, überein. „Entweder man hat Freude am Garten und dann macht es einem nichts aus, wenn man einige Stunden damit zubringt, oder nicht“, so der 72-Jährige.

Seit 2008

Begonnen hat die Veranstaltungsreihe im Jahr 2008 als „Ammerländer Gartentag“. Entwickelt hat sich mittlerweile ein vielseitiges Programm mit unterschiedlichsten Angeboten. „Wir haben Gärten mit kleinem Café, andere haben eine kleine Landpartie daraus gemacht, bei Gärtner Stolle gibt es jede Menge Tipps und Fachwissen,“ erzählt Bullerdiek.

Wie es in diesem Jahr mit dem gastronomischen Angebot angesichts der Corona-Krise aussieht, ist noch unklar. „Die Eigentümer der Gärten werden die Entscheidung selber treffen müssen, viele haben signalisiert, dass sie überlegen, den Gastronomie-Bereich dieses Mal auszuklammern“, sagt Bullerdiek. Mit der zum 22. Juni angekündigten neuen Corona-Verordnung, könnte es jedoch Klarheit geben.

In Wiefelstede ist neben dem Garten vom Ehepaar Stolle und der Firma Dubiel noch der Garten der Familie Müller-Bollenhagen zu besichtigen. Darüber hinaus warten noch 12 weitere Gärten auf die Besucher, für die Bullerdieks noch einen Tipp hat: „Man sollte sich im Vorfeld informieren, was einen in den jeweiligen Gärten erwartet, um Enttäuschungen zu vermeiden.“ Dafür bietet sich ein Besuch auf der Website der Ammerland Touristik an. Dort finden sich detaillierte Informationen zu den einzelnen Gärten.