Wiefelstede Dass in Deutschland Sommerferien sind, merkt Oliver Müller, Leiter der Tourist-Info im Wiefelsteder Rathaus, schon. „Es wird voller und wir haben mehr Anfragen“, sagt er. Vor allem seien Übernachtungsmöglichkeiten für Radfahrer nachgefragt. Und da will die Gemeinde Wiefelstede weiter ansetzen. Sie verhandele derzeit über weitere Kooperationsverträge mit Anbietern von Buchungsportalen im Internet. „Mit HRS und Bestfewo arbeiten wir schon zusammen“, berichtet Müller. Weitere Kooperationspartner sollen folgen. Die bekommen bei einem erfolgreichen Buchungsabschluss eine Provision von der Gemeinde, die wiederum von den jeweiligen Vermieter der Zimmer oder der Ferienwohnung, erklärt Oliver Müller. „Über solche Portale kann man Wiefelstede und auch das Ammerland bekannter machen“, so Müller. Es gebe aber auch Beherbergungsbetriebe in Wiefelstede, die nicht auf solchen Portalen auftauchen möchten.

Ganz unbekannt ist Wiefelstede auf der touristischen Landkarte indes nicht. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Gemeinde 281 028 Übernachtungen. Allerdings entfielen davon mehr als die Hälfte auf die Mutter-Vater-Kind-Kurklinik (43 064) und den Campingplatz in Conneforde (100 878). Über 81 000 Menschen schliefen in Ferienhäusern in der Gemeinde.

Müller schätzt, dass die Nachfrage in diesem Sommer nicht ganz so groß sein wird wie im Hitzesommer 2018. Der Juli bis jetzt sei zu kühl gewesen. Auch für Radtouristen, die im Ammerland häufig anzutreffen sind, ebenso wie Garten- und Parkfreunde.

Auch von denen gebe es häufig Anfragen. Und die arbeitet seit 1. Juli nun auch Maren Dannemann mit ab. Sie hat eine halbe Stelle im Touristikbüro. Gelernt hat sie Kauffrau für Tourismus und Freizeit. Bevor die Bad Zwischenahnerin nach Wiefelstede wechselte, war sie in Neuharlingersiel tätig. „Jetzt bin ich wieder näher an meiner Heimat“, sagt Maren Dannemann.