Wiefelstede Seit gut zweieinhalb Monaten wissen die Mitarbeiter der Firma Wilken Metalltechnik in der Wiefelsteder Stahlstraße von den Wespen. Sie hatten es sich offensichtlich in einer Garage in einer Kiste gemütlich gemacht, die normalerweise der Aufbewahrung von Polstern für Gartenmöbel dient. In der vergangenen Woche wurden die Beschäftigten richtig neugierig – und machten den Deckel der Kiste auf. Die Größe des kunstvoll gestalteten Nestes darin überraschte sie dann aber doch, berichtete Mitarbeiter Steffen Biederstädt am Mittwoch.

Gut einen halben Meter misst das Bauwerk, das wie aus Papier gemacht wirkt, in der Länge – und die Ein- und Ausflugschneise der Insekten von und zum Nest liegt genau in der Sichtachse, wenn man vor der Garage steht. Damit die Hautflügler die Arbeit im Betrieb nicht stören, wird regelmäßig Süßes neben das Nest gelegt – Pflaumen, Apfelstücke und anderes Süßzeug. „So haben wir Ruhe“, sagt Biederstädt. Das Nest soll übrigens bis zum Winter bleiben, wo es ist: Bis dahin sterben die Bewohner sowieso – und das Nest kann problemlos entfernt werden.