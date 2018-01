Wiefelstede Kabelfehler hatten in der vergangenen Woche den Komplettausfall der Straßenbeleuchtung an der Gristeder Straße und im Wohngebiet Hörne-West in Wiefelstede bewirkt. Die Fehlersuche war mittlerweile erfolgreich, aber noch ist die komplette Beleuchtung nicht wieder hergestellt, erklärte am Mittwoch Bauamtsleiter Hans-Günter Siemen auf NWZ-Anfrage.

Der beauftragte Kabelmesswagen, der sich am Montag und Dienstag auf die Suche nach der Ursache gemacht hatte, habe zwei Kabelschäden im Wohngebiet Hörne-West ausgemacht, sagte Siemen. Seinen Angaben zufolge seien zwei Kabel bereits bei Erschließungsarbeiten im Wohngebiet beschädigt worden, bei einem sei wohl schon damals eine – unsachgemäße – Reparatur wohl seitens der Verursacher versucht worden. Diese ließen sich nicht mehr ermitteln. Eines der Kabel sei bereits repariert worden, mit der Reparatur des zweiten sollte am Mittwoch begonnen werden.

Wie der Bauamtsleiter erklärte, funktioniere die Beleuchtung an der Gristeder Straße bereits wieder, auch in einem Teil des Wohngebietes gebe es wieder Straßenbeleuchtung. Er hoffte, dass alles bis Ende der Woche wieder laufen werde.

Wie Siemen erläuterte, seien die Kabel bereits bei der Erschließung von Hörne-West angeritzt worden. Der anhaltende Regen der vergangenen Wochen sei schließlich auch in die Kabel eingedrungen und habe den Komplettausfall der Beleuchtung verursacht.

Siemen schätzte am Mittwoch, dass die Fehlersuche und die Reparaturen Kosten in Höhe mehreren tausend Euro verursachen werden.