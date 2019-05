Wiefelstede Vor der zweiten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt des Großhandels in Niedersachsen und Bremen hatte die Gewerkschaft Verdi am Dienstag zu einem Warnstreik in den Lagern der Firma Edeka aufgerufen. Auch vor dem Logistikzentrum in Westerholtsfelde in der Gemeinde Wiefelstede streikten bereits am Morgen mehr als 200 Mitarbeiter, erklärte vor Ort der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Daniel Giesers: „Das übertrifft bisher alle unsere Erwartungen.“

Verdi fordert bei einer Laufzeit von zwölf Monaten für die rund 130 000 Beschäftigten im Großhandel der beiden Länder rückwirkend ab 1. Mai eine Entgelterhöhung um 180 Euro – mindestens aber 6,5 Prozent. Für die Auszubildenden will Verdi 90 Euro mehr. Nach der ergebnislos vertagten ersten Verhandlungsrunde vom 21. Mai soll die nächste Verhandlung am 20. Juni in Hannover stattfinden. Die Arbeitgeber hatten bei einer Vertragslaufzeit von mindestens 24 Monaten 1,8 Prozent mehr Entgelt dieses Jahr und weitere 0,7 Prozent in 2020 geboten.

Betroffen von den Warnstreiks nach Angaben von Verdi sind auch der Standort Lauenau, der Umschlagpunkt Braunschweig und der Edeka Foodservice Weyhe.

In Westerholtsfelde, wo in Schichten gearbeitet wird, wurden ab 14 Uhr die Spät- und ab 20 Uhr noch die Nachtschicht erwartet. Giesers ging davon aus, dass sich daraus weitere Mitarbeiter dem Warnstreik anschließen würden. Im Logistikzentrum in Westerholtsfelde sind nach seinen Angaben etwa 1600 Mitarbeiter beschäftigt.