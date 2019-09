Wiefelstede. „Schaufenster Wiefelstede“ heißt die Aktion, bei der sich Handel und Handwerk am Sonntag, 22. September, von 11 bis 18 Uhr auf der dann gesperrten Hauptstraße in Wiefelstede zeigen wollen. Verbunden ist dies mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

„Wir müssen uns den Leuten darstellen. Wir müssen mit den Menschen ins Gespräch kommen“, sagt Bruns. Der Handel sei in den vergangenen Jahren in Wiefelstede ausgedünnt worden. „Man bekommt im Ort keine Textilien mehr. Da muss man nach Rastede fahren oder gleich nach Oldenburg“, stellt der HHW-Vorsitzende fest. Das sei auch dem Online-Handel wie Amazon geschuldet, so Bruns. „Wenn man sieht, was allein in der Wiefelsteder Poststelle an Paketen umgeschlagen wird, da wird einem schwindelig.“ Man müsse den Ort wieder attraktiver machen. Das „Schaufenster Wiefelstede“ sei ein Beitrag dazu. Er sieht die Aktion als eine Art Türöffner, damit die Menschen wieder verstärkt Wiefelsteder Geschäfte ansteuern. Eines kann Bruns allerdings nicht verstehen: „Bis Dienstag hatte ich noch keine Zusage von der Touristik Wiefelstede.“ Die müsse doch eigentlich zwingend dabei sein, wenn Handel und Gewerbe auch für die Gemeinde werben wollen.

Mit dabei sein werden unter anderen der Hegering Wiefelstede mit einem vier Meter langen Info-Wagen, die Kinderfeuerwehren Metjendorf und Wiefelstede oder auch das DRK Wiefelstede-Nethen. Die 3D Archer werden einen einen Bogenschießstand aufbauen. Auf dem Rathausplatz werden sich Autohändler präsentieren. Auch wird es einen Flohmarkt geben.

Nach dem Aus des Bernsteinfestes vor acht Jahren wird es in der Ortsmitte also wieder eine größere Veranstaltung geben. Die alle zwei Jahre stattfindende Gewerbeschau steigt in den Hallen des Oldenburger Parkettwerks.

Wer noch beim Schaufenster Wiefelstede teilnehmen möchte, kann sich bei hhw-wiefelstede@t-online.de oder bei HHW-Sprecher Wolfgang Wittig unter Telefon 01 71/5 22 96 96 melden.