Wiefelstede Das beschäftigte Anfang der Woche den Straßen- und Verkehrsausschuss der Gemeinde Wiefelstede. Und am Ende ging der Betroffene Anlieger der Butjadinger Straße mit einem zufriedenstellenden Ergebnis nach Hause.

Der Reihe nach: Seit 20 Jahren fragt der Wiefelsteder Jürgen Speckels alle paar Jahre mal bei der Gemeinde nach, was denn mit der Wiese gegenüber seinem Grundstück passiere. Denn: Direkt an der Wiese grenzt der Wendehammer der Ende der 1990er/Anfang der 2000er Jahre, als Provisorium hergestellt wurde. Wird die Wiese irgendwann einmal bebaut, müsste der Wendehammer zurückgebaut werden. Es wäre dann vorgesehen, die Butjadinger Straße bis zum Baugebiet „Wangerlandstraße“ durchzuziehen, so die Ausschussvorlage. Nur: Bis heute ist nichts passiert, auch hat die Gemeinde Wiefelstede die Fläche noch gar nicht erworben.

Als der Anlieger in den Ruhestand wechselte und mehr Zeit hatte, sich um private Dinge zu kümmern, fragte er bei der Bauverwaltung nach, wann nach einer Wartezeit von 20 Jahren die fehlende Fahrbahndecke auf dem Wendehammer fertiggestellt wird. Wende beispielsweise ein schweres Fahrzeug, würde dabei seine Auffahrt ramponiert. „Alle zwei, drei Jahre müssen wir ausbessern“, so Speckels.

Schließlich fiel im Rathaus auf, dass die Einfahrt laut Plan dort gar nicht sein dürfte. „Sie ist so in den Plänen gar nicht eingezeichnet“, so Wiefelstedes Bauamtsleiter Marco Herzog im Ausschuss. Somit illegal. Jürgen Speckels verstand nun gar nichts mehr. „Das hätte doch spätestens bei der Bauabnahme vor 20 Jahren auffallen müssen“, sagt er bei der Diskussion mit den Ausschussmitgliedern und Herzog in der Gremiumssitzung. War es aber nicht. Herzog konnte nur darauf verweisen, dass er zu der Zeit noch nicht bei der Gemeinde beschäftigt war. Auch würden Straßen bei der Bauausführung von den Firmen auch nach den vorgefundenen Gegebenheiten hergestellt.

Schließlich einigte sich der Ausschuss darauf, dass die Gemeinde Speckels Auffahrt wiederherstellt und dafür die Kosten von rund 2500 Euro trägt. Die hätte laut Vorlage eigentlich Jürgen Speckels übernehmen sollen. Nur: Das könne man nach 20 Jahren Hinhaltetaktik der Gemeinde dem Anlieger jetzt nicht auch noch zumuten, hieß es im Verkehrsausschuss.