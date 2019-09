Wiefelstede Der Antrag auf Erlass der Hundesteuer für Jäger mit Jagdhund wird kommenden Dienstag, 1. Oktober (17 Uhr), im Finanzausschuss der Gemeinde Wiefelstede auf der Tagesordnung stehen.

Der Hegering begründet sein Papier unter anderem damit, dass es zur tierschutzgerechten und ordnungsgemäßen Jagdausübung erforderlich sei, dass gut ausgebildete Jagdgebrauchshunde zur Verfügung stünden. „Gerade bei bei der Jagd auf Schwarzwild, unter dem Aspekt der näherrückenden afrikanischen Schweinepest, werden Jagdgebrauchshunde dringendst benötigt, um einen eventuell erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden zu vermeiden“, heißt im Schreiben vom Februar.

Wiefelstedes Hegeringleiter Michael Sander ergänzt: „Wir brauchen die Jagdhunde auch zur Nachsuche bei verunfalltem Wild, das noch flüchten konnte.“ Das sei ein Beitrag, den Verkehr im Fluss zu halten und das verletzte Tier so schnell wie möglich zu erlösen.

In der Hundesteuersatzung der Gemeinde Wiefelstede gibt es diverse Tatbestände, bei denen Hundehalter von der Steuer befreit werden. „Unter anderem bei Gebrauchshunden von im Forstdienst angestellten Personen, von für die Jagdaufsicht bestätigten Personen und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderlichen Anzahl“, so die Satzung. Dies ziele auf Hauptberufliche Jäger ab. Darunter fielen nicht die Hunde der 171 Jäger des Hegerings, wobei vermutlich nicht jeder einen besitzt. Aufgeführt ist eine Tabelle mit den umliegenden Landkreisen. Dort gibt es eigentlich nur in der Gemeinde Bockhorn (LK Friesland) eine Befreiung.

Insofern empfiehlt die Verwaltung der Gemeinde Wiefelstede dem Finanzausschuss, die Satzung so zu belassen wie sie ist. Das heißt, dass auch für Jagdhunde 60 Euro pro Jahr Hundesteuer gezahlt werden müssen. Für 2019 waren dafür Einnahmen in Höhe von 80 000 Euro im Haushalt angesetzt.