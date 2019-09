Wiefelstede Der Bagger passt so gerade in die schmale Wohnstraße, die von der Feldstraße im Wiefelsteder Blumenviertel abzweigt. An der Baggerschaufel baumelt ein Kanalrohr. Vorsichtig lässt es der Fahrer in den ausgehobenen Schacht ab.

In dem Quartier laufen seit dieser Woche die Arbeiten zur Erneuerung der maroden und zu kleinen Kanäle. In zwei Bauabschnitten bringt die Gemeinde die Infrastruktur auf Vordermann. „Bis Weihnachten soll der erste Abschnitt fertig sein“, so Polier Markus Doden. Abwasserrohre mit einem Durchmesser von 70, 50 und 30 Zentimetern werden im Erdreich versenkt. Begonnen wurde mit der Verlegung des Zulaufes durch den Stichweg von der Feldstraße zur Halfsteder Bäke. Anschließend werden Regenwasserkanal und Versorgungsleitungen über den Kreuzungsbereich Feldstraße/Ecke Heideweg in den Heideweg verlegt.

Und die Anwohner müssen sich bis Ende des Jahres mit der Baustelle arrangieren. „Wir sind ja früh informiert worden, dass hier die Straßen aufgerissen werden. Bis jetzt kommen wir noch zu unseren Grundstücken“, sagt Anwohner Hans-Joachim Schepker. Eine Nachbarin, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, ist skeptischer: „Dass sie hier alles mit Material vollstellen, haben sie uns nicht gesagt.“ Auch würden sie gerne wissen, ob die Müllabfuhr weiter bis vors Haus kommt oder die Tonnen irgendwann zu einem Sammelpunkt gebracht werden müssen.

Erste Unwägbarkeiten waren gestern schon zu erleben. Der Stützstempel eines Lkw, der beim Abladen der Rohre ausgefahren wurde, ließ sich nicht mehr einfahren. Mehr als zwei Stunden war ein Straßenabschnitt blockiert. Der Brummi-Fahrer einer Spedition aus dem Kreis Steinfurt (NRW) konnte nur warten.