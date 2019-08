Wiefelstede Wiefelstedes Heimatforscher und -chronist sowie Plattdeutsch-Autor Wilfried Harms wird am kommenden Freitag, 30. August, zu Gast bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender sein. Zusammen mit seiner Ehefrau Ingrid Eilers-Harms ist er zum Bürgerfest des Staatsoberhaupts in den Park von Schloss Bellevue eingeladen.

„Ich war schon sehr überrascht, als der Umschlag des Bundespräsidialamtes im Briefkasten lag. Wer mich vorgeschlagen hat, weiß ich nicht“, berichtet der 78-Jährige. Die Vorfreude ist groß bei dem Wiefelsteder Ehepaar, das sich Donnerstag in Oldenburg in den Zug nach Berlin setzen will. „Man ist ja schon etwas aufgeregt, wenn man beim Bundespräsidenten eingeladen ist“, sagt Ehefrau Ingrid. Mit Frank-Walter Steinmeier ein paar Worte wechseln zu können, wäre natürlich die Krönung des Tages. Aber: „Das wäre reine Glückssache. Aber bestimmt trifft man viele andere interessante Menschen“, so Wilfried Harms. Aber wenn es sich ergeben sollte, freut man sich natürlich besonders.

Ehrenamtlich engagierte Menschen aus ganz Deutschland sind am Tag des Bürgerfestes beim Bundespräsidenten zu Gast. Damit würdigt er ihr herausragendes freiwilliges Engagement, heißt es auf der Internetseite des Bundespräsidialamtes. Und ehrenamtlich engagiert ist Wilfried seit 50 Jahren, wie er sagt. Zunächst in der Deutschen Postgewerkschaft, schließlich eben in Wiefelstede. Vor allem die plattdeutsche Mundart lieg ihm am Herzen. Inzwischen hat er sieben Bücher auf Plattdeutsch herausgegeben. „Ich hatte Platt immer im Ohr und konnte es eher schreiben als sprechen“, berichtet Harms. Nach seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben 1996 hat er sich intensiv der Pflege der regionalen Sprache gewidmet. So rief er beispielsweise 1988 die Nutteler Kaminabende ins Leben, zu denen er die verschiedensten Gäste einlud. „Darunter war auch der ehemalige Landwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke.“ Auch Ausstellungen für das Wiefelsteder Heimatmuseum hat Wilfried Harms organisiert. Vielleicht kann er dem Bundespräsidenten Freitag davon berichten.