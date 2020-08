Zahl der Infizierten bleibt konstant

Auch am Donnerstag sind der Gesundheitsbehörde des Landkreises Ammerland keine neuen Covid-19-Fälle gemeldet worden. Sieben Personen sind im Landkreis mit dem Virus infiziert. Drei infizierte Personen leben in der Stadt Westerstede, drei in Wiefelstede und ein Mensch ist in Bad Zwischenahn infiziert. Auch die Zahl der Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne ist mit 16 konstant geblieben.

Der Landkreis Ammerland informiert unter www.ammerland.de/coronavirus Die NWZ informiert unter www.nwzonline.de/coronavirus