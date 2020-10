Zehn neue Corona-Fälle an einem Tag

Innerhalb nur eines Tages ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Ammerländer um zehn angestiegen. Dies teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Die zehn neuen Fälle teilen sich durchs ganze Ammerland auf Rastede (4), Westerstede (3), Apen (2) und Wiefelstede (1). Insgesamt sind nun 31 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Bisher sind fünf infizierte Personen verstoben, bei Dreien davon ist Covid-19 als Todesursache angegeben worden. Auch die Quarantänezahlen haben sich massiv ausgeweitet. Innerhalb eines Tages stieg die Zahl der sich in häuslicher Quarantäne befindlichen Kontaktpersonen um 56 auf 162 an. Grafik: