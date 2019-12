Kältefest zeigten sich Christian Haake, Vorsitzender des Wirtschaftsforums Bad Zwischenahn und Kurdirektor Norbert Hemken am Mittwoch. Mit einem Sprung im Weihnachtsmannkostüm ins acht Grad kalte Zwischenahner Meer löste Haake unter Obhut der DLRG Bad Zwischenahn den Einsatz der Weihnachtswette vom vergangenen Wochenende ein.

Der Kurdirektor als fairer Gewinner sprang mit ins Wasser. Das Wirtschaftsforum hatte gewettet, es würden sich so viele Menschen am Seeufer in Dreibergen einfinden, dass ein dort gesungenes Weihnachtslied bis zur anderen Seeseite im Kurpark zu hören sein würde.

Rund 200 Sängerinnen und Sänger schafften das aber nicht. Ein Erfolg war die Wette dennoch: Das Wirtschaftsforum brachte mit der Veranstaltung fast 1000 Euro für die Weihnachtsbeleuchtung in Bad Zwischenahn zusammen. BILD: