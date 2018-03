Apen „Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden, wie beim Fahrrad“, soll einst Adam Opel (1837-1895) gesagt haben, der selbst 1886 groß in die Fahrradproduktion einstieg. Wie hätte es den Industriellen wohl gefreut, wäre er am Sonntag in der Turnhalle Apen vorbeigeschlendert, um einen Blick auf die Fahrradbörse zu werfen. Dort fanden Zweiräder nämlich ab 11 Uhr reißenden Absatz, knapp eine Stunde nach Verkaufsstart hatte ein Großteil bereits den Besitzer gewechselt.

Es war die neunte Auflage der Fahrradbörse, organisiert vom Förderkreis der Grundschule Apen. Das Prinzip der Börse ist einfach wie erfolgreich: Die Besitzer von Fahrrädern bringen ihre zu verkaufenden Räder kurz vor der Börse in der Turnhalle vorbei, setzen einen nach ihren Vorstellungen fairen Preis fest und überlassen den Verkauf dem Förderkreis. Dieser erhält dafür zehn Prozent des Verkaufserlöses. Darüber hinaus muss jeder Verkäufer pro Artikel eine Gebühr von bis zu vier Euro als eine Art Standmiete entrichten.

„Wir haben etwa 80 Verkäufer“, erläuterte Frauke Haase, Vorsitzende des Förderkreises, am Sonntag zufrieden, während in der Turnhalle zahlreiche Interessenten die Räder, aber auch Skateboards, Helme und Roller begutachteten. Wer wollte, konnte auf einer extra ausgewiesenen Fläche die Räder mal zur Probe fahren, wer Hilfe bei der Höheneinstellung von Sattel oder Lenker benötigte, fand im Fahrradbörsen-Helferteam des Förderkreises kundige Ansprechpartner.

Bis 13 Uhr wurde verkauft, dann stand für das rund 20-köpfige Fahrradbörsen-Team das Aufräumen auf dem Programm. Der Erlös aus der Aktion fließt in verschiedene Projekte des Förderkreises der Grundschule, so die Schulhofverschönerung, Gesundheitsprojekte oder auch den Kauf zusätzlicher Unterrichtsmaterialien.

Video

Anuschka Kramer https://www.nwzonline.de/autor/anuschka-kramer Redakteurin

Redaktion Westerstede Tel: 04488 9988 2602 Lesen Sie mehr von mir

Ein Video über die Fahrradbörse in Apen finden Sie unter www.nwzonline.de/videos