Buntes Für Die Sommermonate: Blumenschmuck am Aper Rathaus

Apen Das Rathaus in Apen hat sich für die Sommermonate „hübsch“ gemacht. Es blühen zurzeit am Rathaus die Geranien. Sven Mählenhoff und Günter Glasenapp vom Bauhof der Gemeinde Apen haben den Blumenschmuck aufgehängt. Die Kästen wurden wie in jedem Jahr von der Gärtnerei Klefer bepflanzt. Jetzt heißt es für die Mitarbeiter des Rathauses fleißig gießen, damit die Pflanzen gedeihen und die Blütenpracht allen lange Freude bereitet.

„Dem Aper Motto: „Natürlich lebenswert“ kommt man mit dieser jährlichen Maßnahme immer gerne entgegen und soll auch vielen privat als Vorbild für eine pflanzenfreundliche Gemeinde dienen“, wirbt die Gemeinde in ihrer Pressemitteilung. Der Heimatgemeinde der „Deutschen Blumenfee 2020“ werde diese Maßnahme allemal gerecht, finden die Verantwortlichen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen