Apen /Remels /Westerstede Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es auf der Autobahn 28 gekommen. Zur Zeit ist die Fahrbahn Richtung Oldenburg zwischen den Ausfahrten Apen/Remels und Westerstede-West voll gesperrt.

Autofahrer sollten die Umleitung U27 nutzen und das Gebiet umfahren. Nach ersten Informationen ist ein Sattelzug in einer Baustelle in ein Absicherungsfahrzeug geprallt. Sowohl der 40-Tonner als auch das Sicherungsfahrzeug sind von der Fahrbahn abgekommen.

Laut ersten Meldungen seitens der Polizei wurde ein Mensch schwerstverletzt, die beiden Insassen des Sattelzuges wurden leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 10.50 Uhr. Es war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Vollsperrung in Richtung Oldenburg wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen, da unter anderem die Fahrzeuge geborgen werden müssen. Laut Verkehrsmanagementzentrale bis etwa 20 Uhr. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.