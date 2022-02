Vierjähriger an Leukämie erkrankt: Einsatzkräfte schlagen in Apen „Alarm für Lenny“

Apen Der kleine Lenny aus der Gemeinde Apen braucht Hilfe: Der Vierjährige ist an Leukämie (Blutkrebs) erkrankt. Erst im Januar hatte es für ihn und seine Eltern Lidia Egert und Raphael Schrantz die Nachricht gegeben, dass der Junge geheilt ist. Kurz darauf der Schock: Der Krebs ist zurück. Lenny braucht eine Stammzellenspende. Um auf die Situation aufmerksam zu machen und möglichst viele zu einer Typisierung zu motivieren, haben Feuerwehr, Polizei, Deutsches Rotes Kreuz und Drum and Marching Band Augustfehn am Freitagabend auf dem Rathausmarkt „Alarm für Lenny“ geschlagen.

Rund um das Zwischenahner Meer Benefizlauf für krebskranken Lenny aus Vreschen-Bokel