Augustfehn Neue Wende beim Augustfehner Dock-Gelände. Die Gemeinde Apen nimmt nun direkt Verkaufsverhandlungen mit der Deutschen Bahn auf. Der bisherige Kaufinteressent, die List-Investorengruppe, ist raus aus den Verhandlungen. Warum hat die Gemeinde beschlossen, nun selbst das Ruder in die Hand zu nehmen?

Weiterhin Drittellösung

„List kam in der Planung nicht weiter. Des Weiteren haben sie den Schwerpunkt auf die Lebensmittelansiedlung gelegt. Weitere Aspekte, wie der Nordbahnhof und Wohnquartiere waren nachrangig“, berichtet Apens Bürgermeister Matthias Huber. Die Gemeinde halte weiterhin eine Drittellösung für das Beste:

Gemeinde am Zug



Hierbei soll jeweils ein Drittel für den Wohnbau, ein weiteres für die ÖPNV-Anlage und das dritte Drittel für die Gewerbenutzung investiert werden. Ist die Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts auf dem Dock-Gelände denn nicht mehr möglich? „Es war der Wunsch vieler Beteiligten den vorhandenen Netto-Markt auf das östliche Dock-Gelände zu verlegen. Allerdings haben uns die Netto-Vertreter eine Absage erteilt“, begründet der Bürgermeister. „Sie möchten sich weiter auf den Markt und das Publikum in Apen konzentrieren.“

Zum Hintergrund: Das Projekt Dock-Gelände ist groß. Verkehrsanbindungen, Investorenpläne und eine ÖPNV-Anlage gehören zu den wichtigsten Punkten. In puncto Verkehrsanbindung steht bereits in diesem Jahr der erste Schritt an: Der erste Bauabschnitt von der Südgeorgsfehner Straße bis in die Höhe der IGS/OBS Augustfehn soll 2020 für ungefähr 1,6 Millionen Euro erfolgen. Die Straße bekommt eine neue Fahrbahndecke und eine entsprechende Nebenanlage. Das Land Niedersachsen fördert das Vorhaben mit circa 880 000 Euro.

Das zweite Teilstück wird 2021 mit der Errichtung eines Kreisverkehrs (Schulstraße/Stahlwerkstraße) beginnen. Der Kreisel kostet 750 000 Euro und wird mit ungefähr 65 Prozent gefördert. Außerdem muss die Barre-Brücke weichen. Jedoch aufgrund des anliegenden Baugebiets Augustfehn-Hengstforde: „Die Barre-Brücke entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Verkehrsplanungen für das Wohngebiet Augustfehn-Hengstforde sehen einen Abriss vor.“

Ebenfalls 2021 ist der Baubeginn einer ÖPNV-Anlage geplant. „Wir möchten einen modernen ZOB (zentraler Omnibus-Bahnhof), 80 Pkw-Plätze und einen barrierefreien Bahnübergang bauen“, sagt Matthias Huber. So würde ein nördlicher Bahnsteig entstehen. Die Investitionssumme liegt bei 2,6 Millionen Euro, inklusive einer Co-Finanzierung des Landes Niedersachsen von 900 000 Euro.

Einwohnerbeteiligung

Die Umsetzungspläne werden im öffentlichen Arbeitskreis Dorferneuerung Augustfehn am 6. Mai ab 17 Uhr vorgetragen. „Ich werde auch einen Infotermin vor Ort anbieten“, berichtet Apens Bürgermeister.