Lebensmittel aus der Verkaufshütte

Godensholt Godensholt ist mit knapp 900 Einwohnern zwar das viertgrößte Dorf in der Gemeinde Apen, aber ein Lebensmittelgeschäft gibt es schon lange nicht mehr. Das wurde beim Ammerland-Check kritisiert. Ein junger Godensholter füllt die Marktlücke und bietet mit seinem Freund Lebensmittel in einer Verkaufshütte an.