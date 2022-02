Chance auf eine gebührenfreie, berufsbegleitende Weiterbildung: Technikerschule Elektrotechnik jetzt auch in Abendform

Wilhelmshaven Die Berufsbildenden Schulen Wilhelmshaven planen für das Schuljahr 2022/2023, die Weiterbildung zum/zur staatlich geprüften Techniker/in für Elektrotechnik zusätzlich berufsbegleitend in Teilzeitform anzubieten. Die in Vollzeitform zwei Jahre dauernde Weiterbildung wird auf einen Zeitraum von vier Jahre gestreckt, um den Studierenden ein möglichst unkompliziertes Lernen neben dem Beruf und dem Privatleben zu ermöglichen. „Aktuell ist vorgesehen, den Unterricht an drei Tagen in der Wochen abends durchzuführen“, so Jörg Harms, Abteilungsleiter Elektrotechnik der BBS Wilhelmshaven. Auf dem Lehrstoffplan stehen neben den berufsübergreifenden Fächern wie z. B. Deutsch, Englisch, Mathe und Betriebswirtschaftslehre Inhalte wie Automatisierungstechnik, Industrie 4.0, Softwareentwicklung, Microcomputerprogrammierung, Datenkommunikationstechnik, sowie Projekt- und Qualitätsmanagement. Nach Abschluss der Weiterbildung steht den Absolvent/innen die Beschäftigung in der mittleren Führungsebene in Industriebetrieben offen. „Aber auch der Weg in die Selbstständigkeit wäre natürlich möglich, da gemäß § 7 Abs. 2 der Handwerksordnung eine Eintragung in die Handwerksrolle vorgenommen werden kann. Die Abschlüsse als Meister und staatlich geprüfter Techniker sind diesbezüglich gleichwertig“, erklärt Jörg Harms. Technisch ausgestattet sind die BBS Wilhelmshaven für die Weiterbildung hervorragend. Zum einen wurde die Elektro-Abteilung erst komplett renoviert und mit neuen Laboren ausgestattet und zum anderen hat sie im letzten Jahr eine eigene Smart-Factory erhalten. „Mit dieser intelligenten Anlage sind wir in der Lage, die komplexen Inhalte und Zusammenhänge aus der industriellen Fertigung (Industrie 4.0) abzubilden“, erklärt Ulf-Gerrit Kespelher, Bildungsgangsleiter für die Technikerschule Elektrotechnik. „Durch selbstständiges Arbeiten an der Smart-Factory wird Technik hier wirklich begreifbar.“ Um einen Einblick in die Weiterbildung zum/zur staatlich geprüften Techniker/in für Elektrotechnik zu ermöglichen, bieten die BBS Wilhelmshaven am 24.02.2022 um 19:00 Uhr einen Informationsabend am Standort Friedenstraße an. Interessierte können sich hier sowohl über die Vollzeit- als auch die Teilzeitweiterbildung informieren. Eine Anmeldung für den Informationsabend ist nicht erforderlich. An diesem Abend kann natürlich auch die Smart-Factory besichtigt werden. Eine nächste Weiterbildung zum Staatlich geprüften Techniker beginnt am 25. August 2022. Interessierte können sich bis Ende April 2022 anmelden. Weitere Informationen – auch zu den Coronaregelungen – erhalten Interessierte über die Homepage

