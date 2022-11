Trasco macht Defender sicher

Bremen Sicher und robust ist der Land Rover Defender schon von Natur aus. Doch manchmal soll es noch mehr sein, vor allem in Gefährdungslagen. Dann müssen Spezialisten ran, die das jeweilige Fahrzeug und dessen Insassen auch vor den Auswirkungen von Explosionen und Beschuss mit Waffen schützen. Zum Beispiel Hilfskräfte in Krisengebieten. Um das zu ermöglichen, kommt beim Land Rover Defender 110 nun der weltweit führende Anbieter von Sonderschutzfahrzeugen ins Spiel, Trasco aus Bremen. Am Stammsitz wird der Brite wirkungsvoll umgebaut. Das Ziel: so viel Schutz wie möglich bei weitgehender Bewahrung des Karosseriedesigns. Daher ist der umgerüstete Allradler von außen praktisch nicht von den normalen Serienmodellen zu unterscheiden.

