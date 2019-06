Bad Zwischenahn Gesammelt hat Horst Schreyer sein ganzes Leben lang: Briefmarken, Zinnkannen, Kaffeemühlen und Postkarten – vor allem Postkarten. Mehr als 80 000 waren es im Jahr 2017, erzählte er damals der NWZ.

Diesem heute nur noch selten ausgeübten Hobby verdankt Bad Zwischenahn im Jubiläumsjahr „100 Jahre Bad“ einen besonderen Blick zurück in die Geschichte. Denn natürlich interessierte sich der Zwischenahner auch für Ansichtskarten aus dem Ammerland und besonders aus Bad Zwischenahn. Bis ins Jahr 1900 und noch weiter zurück reichen die historischen Ansichten aus dem Ort, die Schreyer überall kaufte, wo er sie fand.

Nach dem Tod Schreyers, ebenfalls im Jahre 2017, „erbte“ der Verein für Heimatpflege diese Sammlung – und stellt sie jetzt im Jubiläumsjahr „100 Jahre Bad“ im ehemaligen Schweinestall im Scholjegerdes Hof an der Oldenburger Straße aus.

Gemeinsam mit Hildburg Schreyer, der Ehefrau des verstorbenen Sammlers, eröffnete der Vereinsvorsitzende Klaas Düring die Ausstellung am Freitag. „Diese Karten sind wertvoll, für den Verein, aber auch für ganz Bad Zwischenahn“, so Düring. Die Holzrahmen, in denen Schreyer die Postkarten bereits sorgfältig untergebracht hatte, hat Herbert Lücking vom Heimatverein so an Ketten an der Decke des ehemaligen Schweinestalls befestigt, dass die Besucher aus den Boxen heraus einen perfekten Blick auf die insgesamt 154 historischen Karten haben.

Sein Hobby lies sich Schreyer nicht nur Zeit, sondern auch Geld kosten. „65 Euro hat er für die teuerste Karte ausgegeben“, erinnerte sich Hildburg Schreyer bei der Eröffnung. Bis September ist die Ausstellung jetzt im ehemaligen Schweinestall zu sehen – immer während der Öffnungszeiten des Scholjegerdes-Hofes. Dessen Betreiber Benjamin Doyen-Waldecker dankte Düring dafür, dass er mit dem Stall den perfekten Ort für die Ausstellung bereitgestellt habe.