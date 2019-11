Bad Zwischenahn Exklusiv zum Jubiläum „100 Jahre Bad“ ist erstmals ein Bad Zwischenahner Adventskalender entstanden. Wechselnde Fotos aus der Vergangenheit und aktuelle winterliche Impressionen versprechen vom 1. bis zum 24. Dezember zauberhafte Eindrücke aus dem Kurort. Dazu gibt es jeden Tag die Chance auf den Gewinn eines „100 Jahre Bad-Winterpaketes“. An den Adventssonntagen, Nikolaus und Heiligabend ist unter den 1 000 Kalendern sogar ein Hauptpreis versteckt. Jeder Kalender hat eine Nummer. Die Gewinnnummer wird täglich gezogen und ab 11 Uhr online veröffentlicht. Den Jubiläums-Adventskalender gibt es ab sofort für 2,50 Euro in der Touristik-Service am Meer, Auf dem Hohen Ufer 24. Der Versand ist für zusätzlich 5 Euro möglich. Jeweils ein Euro pro verkauftem Kalender kommt dem Verein „Glücksbringer am Meer“ zugute, der sich für sozial benachteiligte Kinder in der Gemeinde Bad Zwischenahn einsetzt. Mit der Spende wird speziell die Weihnachtsaktion „Wunschbaum am Meer“ unterstützt.

Gewinnnummern unter: