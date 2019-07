Bad Zwischenahn Zum Jubiläumsjahr „100 Jahre Bad“ hat sich auch Bad Zwischenahns Multitalent Sabine Krüger ihre Gedanken um das Thema Kur gemacht. Herausgekommen ist ein Theaterstück, mit dem der berühmte Kurschatten im 21. Jahrhundert ankommt – auch wenn die meisten Bad Zwischenahner Reha-Gäste heute wohl gar keine Zeit mehr für amouröse Abenteuer haben – wenn sie denn überhaupt welche suchen.

Karin, eine Frau mittleren Alters, und Kevin, ein Mann um die dreißig, befinden sich in Bad Zwischenahn zur Kur – und die beiden sind neben ihren Therapien durchaus auf der Suche nach etwas Abwechslung vom Ehe-Alltag.

Beide melden sich in einer Datingbörse im Internet an, deren Name „Finder“ nicht wohl nicht zufällig an eine ganz reale und beliebte Dating-App erinnert. Und wie oft im realen Leben sind beide nicht ganz ehrlich, als es um die Auswahl des Profilbildes und die Angabe des eigenen Lebensalters geht. Nun findet ein erstes Treffen im Kurpark in Bad Zwischenahn statt.

Und obwohl beide geschummelt haben, fliegen schnell die Funken. Aber worüber reden, wenn man sich so kennengelernt hat? Beide tauschen sich natürlich über ihr Privatleben aus, ihre Krankengeschichte, ihre Therapie in Bad Zwischenahn und natürlich über den Kurort an sich.

Dabei spielt Kur-Geschichte ebenso eine Rolle wie Frühgeschichte, aber zwischendurch knistert es immer wieder gewaltig – und aus dem Kurort Bad Zwischenahn wird in den Gedanken der beiden Darsteller ganz schnell der „Lustkurort“ Bad Zwischenahn.

Das Zwei-Personen Stück, geschrieben von Sabine Krüger, wird in der Reihe der Kultur-Sonntag am kommenden Sonntag, 7. Juli, auf der Bühne im Kurpark vor der Wandelhalle gezeigt. Die rund eineinhalbstündige Vorführung beginnt um 15 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter wird die Vorstellung in die Wandelhalle verlegt.