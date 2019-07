ADAC prüft kostenlos Autos

Bad Zwischenahn Im Dienst der Verkehrssicherheit bietet der ADAC in Bad Zwischenahn die Möglichkeit, Autos kostenlos überprüfen zu lassen. Untersucht werden dabei die Tachometer, Stoßdämpfer und Bremsen – alles wichtige Komponenten eines Autos. Mitglieder des Clubs zahlen dafür nichts. Wer kein ADAC-Mitglied ist, kann sich nur eine von den drei angebotenen Prüfungen kostenlos aussuchen.

Das Angebot gibt es an diesem Donnerstag, 18. Juli, sowie am Freitag, 19. Juli, jeweils in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz beim Badepark. Anmeldungen im Vorfeld sind nicht erforderlich.