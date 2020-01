Bad Zwischenahn Baumfällarbeiten auf dem Gelände des Bad Zwischenahner Wasserwerks haben am Donnerstag Anwohner auf den Plan gerufen. Die Fällung von mehreren – anscheinend gesunden – Bäumen kam ihnen merkwürdig vor.

Tatsächlich war in diesem Fall nicht etwa ein zu hohes Alter oder eine Krankheit der Bäume der Grund für die Fällung, wie Lutz Schöbel, Leiter der Gemeindebetriebe für Wasser und Abwasser auf Nachfrage der NWZ erklärte. Die Bäume standen am Hang eines mit Erde bedeckten und mit Efeu und Rasen bewachsenen Reinwasserbehälters. In diesen Behälter fließt das Trinkwasser aus dem Zwischenahner Wasserwerk, bevor es über die Leitungen in den Ort verteilt wird.

Das Bad Zwischenahner Wasserwerk hat zwei dieser Behälter mit insgesamt 2500 Kubikmeter Fassungsvermögen. Sie stellen sicher, dass auch bei einem Ausfall der Trinkwasseraufbereitung die Versorgung des Ortes für einen Tag gesichert ist.

Bei Reinigungsarbeiten in dem Behälter sei beginnende Beschädigungen an der Außenhülle festgestellt worden, die durch die Wurzeln Bäume entstanden seien, so Schöbel. „Um zu vermeiden, dass sich in dem Behälter Löcher bilden und das Trinkwasser verschmutzt wird, mussten die Bäume leider gefällt werden“, sagt der Leiter der Gemeindebetriebe.