Einsatz In Bad Zwischenahn: Zwei kleine Bomben wurden in Rostrup gesprengt

Bad Zwischenahn Zwei kleine Sprengsätze sind in Rostrup in der Gemeinde Bad Zwischenahn gesprengt worden. Deshalb wurden am späten Donnerstagvormittag die Elmendorfer Straße sowie der Parkplatz und das Besucherzentrum des Parks der Gärten gesperrt.

Evakuiert wurden lediglich zwei Bungalows auf dem Gelände des ehemaligen Bundeswehrkrankenhauses in Rostrup. Die Sprengung erfolgte gegen 11 Uhr.

