Bad Zwischenahn Unter dem Motto „Bad Zwischenahn For Future“ haben jetzt Jugendliche der „Fridays For Future“-Bewegung gemeinsam mit Mitgliedern der Ratsfraktionen von SPD, Grüne und ÖDP/Die Linke grundlegende Forderungen zum Klimaschutz für Bad Zwischenahn erarbeitet. Das Resultat: „Die Fraktionen von SPD, Grüne, ÖDP/Die Linke beantragen gemeinsam die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Bad Zwischenahn“. Darüber hinaus solle ein dafür notwendiger Klimabeauftragter eingestellt werden. Für die Finanzierung der Stelle sollen entsprechende Fördergelder beantragt werden.

Zu den Handlungsfeldern zählt die Gruppe unter anderem Bereiche wie Energieeinsparungen, klimafreundliche Mobilität oder auch auch der Bereich Erneuerbare Energien. Konkret forderten die Jugendlichen ein „ökologisches Verkehrskonzept“, „klimaschonende Bebauungsvorschriften“ und eine „Machbarkeitsprüfung für Dachbegrünungen öffentlicher Gebäude“. Im April habe Bürgermeister Arno Schilling zugesagt, dass eine „Überdachung der Fahrradabstellplätze“ am Schulzentrum oder die „Regulierungsmöglichkeit der Heizungsanlage am Gymnasium“ leicht umsetzbar wären. so die Gruppe. Hier könnte die Verwaltung eigenständig tätig werden.

Einig war sich die Gruppe, dass das Treffen als Auftakt gesehen werden soll, um nun mit weiteren engagierten Menschen drängend notwendige Probleme anzugehen. So soll, möglichst noch in diesem Jahr, eine öffentliche Veranstaltung unter dem gleichen Motto „Bad Zwischenahn For Future“ stattfinden.