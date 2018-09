Bad Zwischenahn Aus 30 Sängerinnen und Sängern besteht der Gospelchor „Happiness“ aus Emden. Am kommenden Sonntag, 23. September, ist der Chor im Spiegelsaal im Alten Kurhaus, auf dem Hohen Ufer 20 in Bad Zwischenahn zu Gast. Das Gospelkonzert beginnt um 17 Uhr. Chorleiter Peter Zimmermann begleitet den Gesang auf dem Keyboard. Neben Gospels singt der Chor auch Schlager und Folklore. Am Ende des Auftritts bitten die Sängerinnen und Sänger am Ausgang um eine Spende.

