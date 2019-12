Bad Zwischenahn Der vermutlich höchste Weihnachtsbaum in Norddeutschland steht mit einer Höhe von 27 Metern in Bad Zwischenahn auf dem Areal des Romantik Hotels Jagdhaus Eiden. Nach über zweijähriger Planungs- und Bauphase wurde der Baum erstmalig komplett aufgebaut: Dazu brauchte es nicht nur einen Kran, mit einem Steiger befestigten die Mitarbeiter die rund einen Kilometer lange Lichterkette an dem Gestell. Etwa 10 000 Lichter sorgen nun für außergewöhnliche Beleuchtung.

In der Vergangenheit gab es bereits Vorgängermodelle dieser Attraktion. Das Hotel hatte dabei statt Tanne auf die nicht weniger stilvolle Variante aus Metall gesetzt, und hierfür gibt es mehrere gute Gründe, wie eine Pressemitteilung Aufschluss gibt: Ein echter Baum würde tagsüber den Weitblick auf das Zwischenahner Meer beeinträchtigen, während das metallische Pendant tagsüber fast gar nicht wahrgenommen wird.

Dafür ist der Baum bei Dunkelheit umso eindrucksvoller. Außerdem müsste sonst jährlich eine echte Tanne gefällt werden, die Metallversion ist wiederverwendbar. Nachdem sich in den letzten Jahren abzeichnete, dass das bisherige Modell, welches immerhin auch 12 Meter hoch war, mehr und mehr an „Altersschwäche“ litt, entschloss man sich, den Nachfolger von Fachleuten bauen zu lassen.

Mit der Firma Hinrichs aus Apen-Godensholt wurde ein Partner gefunden, der dieses Projekt mit dem nötigen Idealismus unterstützt hat. Der „Baum“ kann noch bis in den Januar beim Jagdhaus Eiden bewundert werden. Bei klarer Sicht ist er auch vom anderen Ufer des Zwischenahner Meeres oder von Bad Zwischenahn selbst aus sichtbar.