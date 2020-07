Kreistag tagt in BBS Ammerland

Bad Zwischenahn Über die Beitragsfreiheit in Kindergärten und die Ausgleichsleistungen an die kreisangehörigen Kommunen, aber auch über der Neubau und Ersatzbau von Radwegen sowie das Sportförderprogramm 2020/2021 stehen auf der Tagesordnung, wenn am Donnerstag, 9. Juli, der Kreistag in der Berufsbildenden Schule Ammerland, Elmendorfer Straße 59 in Rostrup, zu einer öffentlichen Sitzung zusammenkommt. Beginn ist um 16 Uhr. Dann geht es auch über die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 250 000 Euro für die Großleitstelle Oldenburger Land, an der der Landkreis Ammerland mit 16,7 Prozent beteiligt ist. Die Großleitstelle beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2020 Hard- und Software für die Dokumentation und für die Abrechnung im Rettungsdienst anzuschaffen. Die Investition beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro und soll über einen Kredit finanziert werden.

