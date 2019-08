Bad Zwischenahn Aufgrund eines in einer Baustelle liegengebliebenen Lkw war die Autobahn 28 zwischen Bad Zwischenahn-West und Neuenkruge am Dienstag über mehrere Stunden voll gesperrt. Betroffen war die Fahrtrichtung Oldenburg aus Richtung Leer kommend. Es gab mehrere Kilometer Stau.

In der Gegenrichtung war laut Polizei der linke Fahrstreifen gesperrt, so dass Servicemitarbeiter an den Lkw gelangen konnten.

Dem Servicemitarbeiter war es nicht gelungen, den Lkw wieder fahrtauglich zu machen. Daher wurde ein Abschleppunternehmen gerufen. Der Abschleppwagen wurde von der Anschlussstelle Neuenkruge aus rückwärts zum Lastwagen gefahren.

Die Menschen, die im Stau stehen, sind größtenteils genervt, weil sie seit Stunden in der Hitze ausharren müssen. Manche nutzen aber auch die Chance für ein Sonnenbad und haben es sich auf Handtüchern gemütlich gemacht.

Um kurz vor 14 Uhr konnte die Polizei die Fahrbahn wieder freigeben.