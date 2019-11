Bad Zwischenahn /Metjendorf 14 Jahre hat die Ammerländerin Yanna Badet in Kalifornien gelebt und gearbeitet, 2016 kehrte sie mit ihrer Familie zurück nach Metjendorf. In den USA hatte die Umweltwissenschaftlerin Klimaschutzprojekte geleitet – und ausgerechnet der in Kalifornien längst deutlich spürbare Klimawandel war der Anlass für sie, wieder ins Ammerland zurückzukehren.

Mehrere Dürrejahre in Folge hatten immer wieder Waldbrände nach sich gezogen. „Ich fühlte mich mit meinen drei Kindern nicht richtig sicher“, sagt Badet. Sich selbst bezeichnet sie als „privilegierten Klimaflüchtling“. „Anders als viele andere kann ich mir aussuchen, wo ich arbeite, ich kann meine Arbeit von überall auf der Welt machen.“ Heute arbeitet die Wissenschaftlerin vom Ammerland aus für Silvestrum Climate Associates, eine Beratungsfirma in San Francisco, die sich darauf spezialisiert hat, Strategien für den Klimaschutz, aber auch für die Anpassung an den Klimawandel auf lokaler Ebene zu entwerfen.

Ungewöhnliche Dürre hat Yanna Badet auch im Ammerland erlebt, seit sie wieder hier ist. Und auch der befürchtete Anstieg des Meeresspiegels könnte den Nordwesten ebenso betreffen wie ihre „alte Heimat“ in Kalifornien – „Mit dem Unterschied, dass es dort quasi keinen Küstenschutz in Form von Deichen gibt“, wie Badet sagt.

Lokale Folgen des Klimawandels, aber auch Möglichkeiten für Kommunen, selbst etwas gegen den diese Folgen zu tun, sind das Thema am kommenden Mittwoch, 6. November, im Nordwest-Hotel Bad Zwischenahn, Zum Rosenteich 14. Auf Einladung des Kreisverbandes Bündnis 90/Die Grünen spricht Badet an diesem Abend unter dem Titel „Irres Klima“ - wat’ nu“ über lokale Folgen des Klimawandels und lokale Strategien zu dessen Bekämpfung.

Zusätzlich hat Badet einen zweiten Ammerländer Spezialisten eingeladen: Den Klimaforscher Dr. Markus Janout aus Rastede, der für das Alfred Wegener Institut in Bremerhaven arbeitet.

Der Vortrag mit anschließender Diskussion beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.