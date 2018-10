Bad Zwischenahn /oldenburg An diesem Sonntag, 21. Oktober, findet der 32. Oldenburg-Marathon statt. Für den Start in Bad Zwischenahn und die Läufe in Oldenburg hat sich die Rekordzahl von rund 5500 Läufern in den diversen Laufdisziplinen angemeldet. Bereits ab 6 Uhr bis circa 18 Uhr gelten diverse Änderungen im regionalen ÖPNV teilt der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) mit.

Auf der Linie 350 (Westerstede – Bad Zwischenahn – Oldenburg) ist insbesondere beim Start des Marathons in Bad Zwischenahn zwischen 8 und 9.30 Uhr mit Behinderungen zu rechnen. Die Busse der Linie 380 (Oldenburg – Edewecht – Barßel) fahren von 8 Uhr bis 18 Uhr die City-Haltestellen Feststraße, Meinardusstraße, Pulverturm, Julius-Mosen Platz, Lappan, Hauptbahnhof-Süd, Staustraße und Schloßplatz nicht an.

Im gesamten Oldenburger Stadtgebiet werden zahlreiche Straßen gesperrt. Zwar hält das Busunternehmen VWG seinen Betrieb im Stadtgebiet aufrecht – ZOB und Lappan werden in der Regel bedient, doch sind für alle Buslinien Umleitungsstrecken entwickelt worden. Betroffen sind im östlichen Stadtbereich die Ammergaustraße, Donnerschweer Straße, Wehdestraße und Maastrichterstraße, im westlichen Stadtgebiet der Streckenzug Lindenallee/Meinardusstraße. In der Zeit von 6 bis 17 Uhr werden hier die Linien 301, 302, 313, 323, 304, 307, 316, 308, 311, 321, 314, 315, 318, 322, 324 und 329 umgeleitet. Außerdem kann es zu „Sondersituationen“ und erheblichen Verzögerungen aller in Oldenburg verkehrenden Buslinien kommen.

Die aktuellen Fahr- und Sonderfahrpläne sind jederzeit online abrufbar Telefonisch werden Auskünfte unter Telefon 0421/59 60 59 erteilt.