Beim Konzertchor schnuppern

Bad Zwischenahn /Rastede Der 2017 gegründet Konzertchor Ammerland beginnt wieder mit seiner zweimonatigen Probezeit. Die Proben finden ab dem 16. Oktober immer dienstags ab 20 Uhr statt, im Oktober in Rastede, im November in Zwischenahn. Zum Abschluss werden am 8. Dezember in Rastede und am 9. Dezember in Bad Zwischenahn Konzerte aufgeführt. Zu einer Schnupperprobe zum Kennenlernen der Musik lädt Kantor Hartmut Fiedrich am Dienstag, 25. September, ab 20 Uhr ins evangelische Gemeindehaus, Am Brink 6, ein.

