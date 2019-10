Bad Zwischenahn /Specken Als Sabine Joyce am Freitag durch das Museum Specken schlendert, kommen viele Erinnerungen hoch. „Ich habe noch Bilder von mir, wie ich mit der Volkstanzgruppe durch den Ort gelaufen bin“, sagt sie. Auch die Einrichtung der Kaffeerösterei Wessels und die Kutschen im Obergeschoss des Museums wecken viele Erinnerungen bei ihr, ihrer Schwester Petra Vogt und Freundin Anneliese Stanko.

Die Erinnerungen, auf die es Sabine Joyce eigentlich abgesehen hat, hängen allerdings an den Wänden des Museums. Es sind Bilder von Carl Nagel – für die drei Frauen war der Maler aus Bad Zwischenahn allerdings nur „Papa Nagel“. Joyce, damals noch Sabine Schastok, die seit 1960 in den vereinigten Staaten lebt, kannte Nagel von Kindertagen an. Aus Schlesien geflüchtet lebte ihre Familie mit einigen anderen in der Nachkriegszeit in den sogenannten Zwillingsvillen am Ufer.

Nagel, ebenfalls gebürtiger Schlesier, lebte mit seiner Frau Hanna Gleimius in der Gleimius-Villa gleich gegenüber. Nagel gab den Kindern Zeichen- und Malunterricht, Sabine Schastok war als Mädchen auch oft sein Modell. Auch als sie 1958 zuerst nach England, später dann die USA auswanderte und dort ihren Mann Kevin kennenlernte, blieb der Kontakt zu „Papa Nagel“. Fotos zeigen Kevin Joyce mit dem Maler im Ammerländer Moor.

Kevin Joyce lebt inzwischen nicht mehr, ebenso wie Nagel, der 1974 in Bad Zwischenahn starb. Wenn Sabine Joyce heute ihre Schwester Petra in Münster besucht darf ein Abstecher nach Bad Zwischenahn nicht fehlen. Dort wartet nicht nur Freundin Anneliese, sondern auch Claudia Reeker-Lange. Auch sie wuchs in der Nachbarschaft auf, ebenso Hans-Georg Brinkmeyer. Für beide war Sabine Joyce vor ihrer Auswanderung Kinderfrau. Beim aktuellen Besuch kam Joyce deshalb bei Claudia Reeker-Lange und ihrem Mann Rudi unter. Seit dem vergangenen Mittwoch waren sie gemeinsam auf Zeitreise, im Spieker, im Fährkroog und natürlich bei Brinkmeyer im Ahrenshof.

Die letzte Station vor der Rückreise nach Münster war das Museum in Specken. Einige der zahlreichen Nagel-Bilder aus ihrem Besitz hatte Sabine Joyce vor Jahren dem Verein für Heimatpflege übergeben – jetzt wollte sie sich die Werke im Museum noch einmal ansehen.

Dort fand sie allerdings längst nicht alle Bilder, an die sie sich erinnerte – und ob die restlichen in einem Archiv liegen oder an anderer Stelle hängen, war am Freitag auf die Schnelle nicht mehr zu ermitteln.

Im kommenden August will Sabine Joyce wieder nach Bad Zwischenahn kommen – und würde sich freuen, dann mehr Erinnerungen an „Papa Nagel“ wiederzufinden.