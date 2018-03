Unbekannter beschädigt Mauer

Bad Zwischenahn Ein unbekannter Autofahrer hat nach Mitteilung der Polizei Bad Zwischenahn im Zeitraum von Dienstag, 13. März, gegen 18 Uhr, bis Mittwoch, 14. März, gegen 8 Uhr, eine kleine Steinmauer an einem Eckgrundstück an den Straßen Unter den Eichen und Lieneworth beschädigt.

Der Verursacher des Verkehrsunfalles entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat in Bad Zwischenahn, Telefon 0 44 03/92 70, in Verbindung zu setzen.