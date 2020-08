Bad Zwischenahn Wer hat den schönsten Vorgarten in Bad Zwischenahn? Das möchte das Team des Touristik-Service am Meer wissen. Dazu läuft bis zum 31. August der Wettbewerb „Vorgartenprämierung“.

Eingereicht werden können Fotos von Bad Zwischenahner Vorgärten, inklusive der Bauerschaften, die nach den Kriterien Pflanzenvielfalt, Blütenpracht, Nachhaltigkeit, Pflegezustand und Gesamtkonzept bewertet werden. Nach der Auswertung der Fotos werden die vielversprechendsten Gärten auch in der Realität begutachtet. Die schönsten Vorgärten werden dann im kommenden Jahr Ende März bei der Veranstaltung „Bad Zwischenahn blüht auf“ prämiert.

Bewerber schicken aussagekräftige Fotos ihrer Vorgärten bitte bis zum 31. August per Post an Touristik-Service am Meer, Anna Böttle, Auf dem Hohen Ufer 24, 26160 Bad Zwischenahn, oder per E-Mail an veranstaltungen@bad-zwischenahn-touristik.de.