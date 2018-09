Bad Zwischenahn Wegen des 1. Bad Zwischenahner Weinfests, das an diesem Wochenende vom 21. bis 23. September auf dem Marktplatz in Bad Zwischenahn stattfindet, wird der Wochenmarkt am kommenden Samstag, 22. September, auf den Parkplatz beim Badepark verlegt. Das teilt die Gemeindeverwaltung Bad Zwischenahn mit. Die Stände auf dem Wochenmarkt werden immer samstags von 7 bis 12 Uhr aufgebaut.

